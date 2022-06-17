Сегодня день рождения Винус Уильямс

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Сегодня 42-летие отмечает американка Винус Уильямс.

Профессионал с 1994 года, Уильямс-старшая обладательница 49 одиночных титулов, что является 11-м показателем в истории и вторым – среди действующих теннисисток (после Серены Уильямс).

Уильямс семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», победительница итогового турнира-2008, четырехкратная олимпийская чемпионка (одиночка-2000, пара-2000, 2008, 2012). Обладательница парного карьерного Шлема и 13-кратная чемпионка парных ТБШ.

Двукратная чемпионка «Шлемов» в миксте и обладательница Кубка Федерации-1999. Впервые возглавила мировой рейтинг в феврале-2002 и провела в этом статусе 11 недель.

Сегодня Винус объявила, что пропустит «Уимблдон»-2022. Последний раз она выходила на корт в Чикаго в августе прошлого года.

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