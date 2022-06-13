Надаль провел первую тренировку на траве (EFE)

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль в понедельник провел первую тренировку после лечения стопы, сообщает EFE.

По информации источника, испанец был замечен в теннисном клубе Санта-Понсе на Мальорке, где на следующей пройдет турнир ATP 250. Там он провел закрытую тренировку на травяном корте.

Напомним, «Уимблдон» стартует 27 июня.

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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