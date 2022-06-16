Стала известна дата жеребьевки «Уимблдона»-2022

27 июня стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема» – «Уимблдон». Жеребьевка основной сетки пройдет 24 июня.
В одиночном разряде сыграют по 128 мужчин и женщин. 104 игрока попадут в основу по рейтингу, еще 24 места распределят между квалифаерами и обладателями wild card.
Напомним, у мужчин действующим чемпионом является Новак Джокович у мужчин, у женщин – Эшли Барти, завершившая в этом году карьеру.
Российские и белорусские теннисисты не допущены на турнир. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.
«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане
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