Стала известна дата жеребьевки «Уимблдона»-2022

27 июня стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема» – . Жеребьевка основной сетки пройдет 24 июня.

В одиночном разряде сыграют по 128 мужчин и женщин. 104 игрока попадут в основу по рейтингу, еще 24 места распределят между квалифаерами и обладателями wild card.

Напомним, у мужчин действующим чемпионом является Новак Джокович у мужчин, у женщин – , завершившая в этом году карьеру.

Российские и белорусские теннисисты не допущены на турнир. В ответ на это и лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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