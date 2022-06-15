Лондон (ATP). 2-й круг. Бублик сыграет с Чиличем

Теги результаты ATP cinch Championships Теннис

Александр Бублик сыграет с Марином Чиличем во втором круге в Лондоне.

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cinch Championships

Лондон, Великобритания

13 – 19 июня 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

Алекс де Минаур (Австралия) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Дата проведения
15 июня, 14.00
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
15 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Джек Дрэйпер (Великобритания) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
15 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
15 июня, 18.30
Онлайн матча

 

Не определен – Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
17 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Денис Кудла (США) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
17 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Райан Пенистон (Великобритания) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
17 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Филип Краинович (Сербия) Сэм Куэрри (США)
Дата проведения
17 июня, 03.00
Онлайн матча

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