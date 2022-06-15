Лондон (ATP). 2-й круг. Бублик сыграет с Чиличем

Александр Бублик сыграет с Марином Чиличем во втором круге в Лондоне.

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cinch Championships

Лондон, Великобритания

13 – 19 июня 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Второй круг