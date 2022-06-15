Лондон (ATP). 2-й круг. Бублик сыграет с Чиличем

Александр Бублик сыграет с Марином Чиличем во втором круге в Лондоне.
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cinch Championships
Лондон, Великобритания
13 – 19 июня 2022
ATP 500
Призовой фонд – 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 15 июня, 14.00
- Дата проведения
- 15 июня, 15.30
- Дата проведения
- 15 июня, 17.00
- Дата проведения
- 15 июня, 18.30
Не определен – Стэн Вавринка (Швейцария)
- Дата проведения
- 17 июня, 03.00
- Дата проведения
- 17 июня, 03.00
- Дата проведения
- 17 июня, 03.00
- Дата проведения
- 17 июня, 03.00