Циципас о победе над Бонзи: «Я сказал себе: «Просто выходи и наслаждайся». Все было очень спонтанно и свободно»

прокомментировал победу над Бенжаменом Бонзи в первом круге в Галле (7:6, 1:6, 6:3).

«Он усложнил задачу, матч был нелегкий. В конце мне нужно было показать хороший теннис, и я это сделал. Игра была невероятно равная. Я пытался найти маленькую лазейку... Те небольшие возможности, которые лежат где-то на поверхности.

Это один из тех матчей, когда я сказал себе: «Просто выходи и наслаждайся». Все было очень спонтанно и свободно. Это правильное решение. Сегодня такой подход привнес что-то новое».

За выход в четвертьфинал Циципас поборется с . Грек уступает в личных встречах 1:2, все матчи прошли на харде.

«Могу сказать, что играть с ним на траве будет довольно сложно. Я просто выйду на корт и буду получать удовольствие. Посмотрим, что получится.

Он полон желания играть на траве, и я тоже. Я очень надеюсь, что проведу против него отличный матч и смогу сохранить самый высокий уровень».

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