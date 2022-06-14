Николоз Басилашвили: «Я много проигрывал в этом году. Победа над Рублевым придает большую уверенность»

прокомментировал победу над в первом круге турнира в Галле (7:6, 6:4). Теперь у Басилашвили 10 побед и 18 поражений в нынешнем сезоне.

«Этот матч много для меня значил, потому что я много проигрывал в этом году. Победа над Андреем придает большую уверенность, и я с нетерпением жду возможности снова сыграть хороший матч.

Я хорошо играл здесь в прошлом году. Для меня главное – сосредоточиться на своей подаче. Если я хорошо подаю, то могу быть очень опасным соперником».

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