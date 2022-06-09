Болельщик сделал тату с именем Алькараса, потому что тот ответил ему в твиттере. Но фамилию набили с ошибкой

пообещал подарить футболку пользователю твиттера, который сделал тату с его именем.

Мужчина написал в твиттере, что сделает татуировку с именем Алькараса, если тот ему ответит. Испанец в ответ на это написал: «Будьте осторожны в своих желаниях».

В итоге мужчина сделал татуировку, но на ней была ошибка – фамилия Алькараса была написана как «Алькасар».

Позже он выложил фото с исправленной татуировкой, на что Алькарас ответил: «Ты показал, что у тебя есть пара 🥚🥚! Я как раз подумывал на пару дней сменить имя на Карлос Алькасар 😂. И ты заслужил, чтобы я отправил тебе футболку».

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