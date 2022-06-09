Дедушка Алькараса: «Не думаю, что мой внук или кто-то другой добьется такого же успеха, как Надаль»

Дедушка второй ракетки Испании 86-летний Карлос Алькарас Лерма прокомментировал частые сравнения внука с .

«Нужно с большой осторожностью говорить о Надале, потому что он многого добился и продолжает добиваться. Он очень хороший игрок, он лучший, и я не думаю, что мой внук или кто-то другой добьется такого же успеха, как он. Хотя не стоит забывать, что Карлос хорошо выступает, но Надаль есть Надаль».

Также он прокомментировал совет, который дал внуку в детстве: «Голова, сердце и яйца». На победном «Мастерсе» в Майами Алькарас назвал это правило «своим ментальным фундаментом».

«Я сказал ему эту фразу, не задумываясь. Так он должен был делать, и он воспринял это как данность. Я правда не думал, что эти три слова будут так часто повторять, когда сказал их Карлосу».

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе