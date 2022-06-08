Алькарас не сыграет в Queen’s Club

Седьмая ракетка мира Карлос Алькарас объявил, что пропустит турнир ATP 500 в Лондоне.

«Как вы знаете, я очень хотел сыграть в Queen’s Club, но небольшая проблема с локтем не позволит сделать это в этом году😞. Надеюсь приехать сюда в 2023 году...

Увидимся в Великобритании через несколько дней! 🎾🌱», – написал испанец.

Напомним, «Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля.

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