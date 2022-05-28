Алькарас о том, какие качества взял бы у Большой тройки: «У Рафы – боевой дух, у Федерера – элегантность и разнообразие ударов, а у Джоковича – эластичность и физику»

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Карлос Алькарас рассказал, какие качества хотел бы позаимствовать у Большой тройки.

«У Рафы я бы взял боевой дух, чтобы никогда не сдаваться, жертвовать собой и усердно работать. У Федерера – элегантность, разнообразие ударов и тот теннис, который он может показать по ходу матча. У Джоковича – эластичность и физические данные, которыми он обладает».

Алькараса к величию ведет чемпион «Ролан Гаррос» Ферреро. Он играл ради умершей мамы, а в 16 в него влюбилась Шарапова

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