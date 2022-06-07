Борис Собкин: «На несколько турниров я съезжу с Карацевым. Мы должны попробовать и посмотреть, получается или нет»

подтвердил, что сейчас тренирует Аслана Карацева.

«Это правда, тренируется со мной. Ситуация такая: после Аслан расстался со своим немецким тренером. Позвонил мне и спросил, нет ли у меня возможности ему помочь. После этого он приехал в Москву. Мы немного потренировались.

На несколько турниров я съезжу с ним. Посмотрим, как получится. Сказать так, что мы договорились вместе работать, – такого нет. Мы должны попробовать и посмотреть, получается или нет», – приводит слова Собкина «Чемпионат».

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