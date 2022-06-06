Томич – Кириосу: «Будь я таким же мелочным, как ты, ты бы до сих пор торчал мне денег»

Бернард Томич ответил на финансовые претензии Ника Кириоса. По словам Кириоса, Томич должен ему деньги за авиабилет из Шанхая.

Бывшая 17-я ракетка мира продолжил начатый в соцсетях конфликт и снова предложил подраться в ринге, поставив на кон миллион долларов.

«Серьезно, что за #####? Что за дешевые приемы, Ники, мальчик?

Да, ты помог мне в Шанхае, когда мы были приятелями и играли вместе пару. Я потерял бумажник, а потом вернул тебе долг. Большое дело😂.

То же самое случилось с тобой в Атланте. Я заплатил за тебя, когда ты потерял свою карточку. И будь я таким же мелочным, как ты, ты бы до сих пор торчал мне денег. Но я не собираюсь рассказывать об этом газетам. Это так по-детски.

Мое предложение остается в силе, бро. Соглашайся или заткнись», – написал Томич в инстаграме.

«Надевай перчатки, я тебя и там вынесу». Томич предложил Кириосу провести боксерский поединок на миллион долларов

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