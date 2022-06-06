Томич – Кириосу: «Будь я таким же мелочным, как ты, ты бы до сих пор торчал мне денег»

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Бернард Томич ответил на финансовые претензии Ника Кириоса. По словам Кириоса, Томич должен ему деньги за авиабилет из Шанхая.

Бывшая 17-я ракетка мира продолжил начатый в соцсетях конфликт и снова предложил подраться в ринге, поставив на кон миллион долларов.

«Серьезно, что за #####? Что за дешевые приемы, Ники, мальчик?

Да, ты помог мне в Шанхае, когда мы были приятелями и играли вместе пару. Я потерял бумажник, а потом вернул тебе долг. Большое дело😂.

То же самое случилось с тобой в Атланте. Я заплатил за тебя, когда ты потерял свою карточку. И будь я таким же мелочным, как ты, ты бы до сих пор торчал мне денег. Но я не собираюсь рассказывать об этом газетам. Это так по-детски.

Мое предложение остается в силе, бро. Соглашайся или заткнись», – написал Томич в инстаграме.

«Надевай перчатки, я тебя и там вынесу». Томич предложил Кириосу провести боксерский поединок на миллион долларов

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