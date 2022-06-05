Швентек о том, что Левандовски пришел на финал «Ролан Гаррос»: «Это просто вау. Надеюсь, ему понравилось»

Ига Швентек прокомментировала то, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был на финале «Ролан Гаррос», где она обыграла Кори Гауфф (6:1, 6:3).

«Я не знала, что он на трибунах, и очень этому рада, иначе бы напряглась.

Я очень рада, что он здесь. Не знаю, большой ли он теннисный болельщик, но это просто вау. На протяжении стольких лет он лучший спортсмен в нашей стране, так что мне до сих пор не верится, что он пришел на меня посмотреть.

Надеюсь, ему понравилось (улыбается). Так что, да, я просто ошеломлена».

Ига Швентек – нереальная! Титул «Ролан Гаррос», 35 побед подряд – она в два раза лучше всех в туре