Швентек о том, что Левандовски пришел на финал «Ролан Гаррос»: «Это просто вау. Надеюсь, ему понравилось»

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Ига Швентек прокомментировала то, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был на финале «Ролан Гаррос», где она обыграла Кори Гауфф (6:1, 6:3).

«Я не знала, что он на трибунах, и очень этому рада, иначе бы напряглась.

Я очень рада, что он здесь. Не знаю, большой ли он теннисный болельщик, но это просто вау. На протяжении стольких лет он лучший спортсмен в нашей стране, так что мне до сих пор не верится, что он пришел на меня посмотреть.

Надеюсь, ему понравилось (улыбается). Так что, да, я просто ошеломлена».

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