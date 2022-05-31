Виландер о матче Надаля с Джоковичем: «Для нас это важный матч, но для них – четвертьфинал. Нужно победить и не растратить всю энергию»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» высказался о четвертьфинале между и .

Он ответил , назвавшему эту встречу «самым важным матчем в мужском теннисе за последние 10 лет», так как Джокович на этом турнире может сравняться с Надалем по количеству титулов на ТБШ.

«Я думал, что таким был прошлогодний полуфинал, но теперь мы знаем, что нет, потому что победил Новак, а потом Рафа выиграл . Кажется, что так оно и есть, но кто знает, сколько эти парни будут продолжать. Это привилегия – прийти и смотреть их матч.

Думаю, мы увидим быстрый матч в плане ударов и агрессивности. Публика будет поддерживать Рафу, потому что он единственный, кто здесь всегда фаворит. Зрители все равно болеют за него, хотя обычно – за андердога. Если так и случится, Новак хорошо умеет использовать такие трудности в свою пользу, чтобы себя подстегнуть.

Для нас это важный матч, но для них – четвертьфинал. Потом им предстоит сыграть, возможно, с самым актуальным игроком мира Алькарасом, потом, возможно, с или . Мне кажется, Рафа и Новак понимают это лучше, чем мы. Это важное соперничество, но нужно обыграть этого парня и все-таки не растратить всю энергию. Мне кажется, у них будет именно такой подход».

Sports.ru проведет текстовый онлайн матча.

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