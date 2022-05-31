Виландер о матче Надаля с Джоковичем: «Для нас это важный матч, но для них – четвертьфинал. Нужно победить и не растратить всю энергию»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Тим Хенмэн Ролан Гаррос ATP Матс Виландер Марин Чилич Хольгер Руне Теннис

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Матс Виландер высказался о четвертьфинале «Ролан Гаррос» между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

Он ответил Тиму Хенмэну, назвавшему эту встречу «самым важным матчем в мужском теннисе за последние 10 лет», так как Джокович на этом турнире может сравняться с Надалем по количеству титулов на ТБШ.

«Я думал, что таким был прошлогодний полуфинал, но теперь мы знаем, что нет, потому что победил Новак, а потом Рафа выиграл Australian Open. Кажется, что так оно и есть, но кто знает, сколько эти парни будут продолжать. Это привилегия – прийти и смотреть их матч.

Думаю, мы увидим быстрый матч в плане ударов и агрессивности. Публика будет поддерживать Рафу, потому что он единственный, кто здесь всегда фаворит. Зрители все равно болеют за него, хотя обычно – за андердога. Если так и случится, Новак хорошо умеет использовать такие трудности в свою пользу, чтобы себя подстегнуть.

Для нас это важный матч, но для них – четвертьфинал. Потом им предстоит сыграть, возможно, с самым актуальным игроком мира Алькарасом, потом, возможно, с Марином Чиличем или Хольгером Руне. Мне кажется, Рафа и Новак понимают это лучше, чем мы. Это важное соперничество, но нужно обыграть этого парня и все-таки не растратить всю энергию. Мне кажется, у них будет именно такой подход».

Sports.ru проведет текстовый онлайн матча.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные