Зверев о проблемах с подачей: «На улице 12 градусов. Трудно разгонять мяч за 200 км/ч»

ответил, почему проиграл Бернабе Сапате Мираллесу шесть своих подач в 1/8 финала .

– На улице 12 градусов. Очень трудно разгонять мяч за 200 км/ч, хотя обычно у меня с этим нет проблем.

Нужно и ему отдать должное – он отлично принимает. Практически каждый прием летел под заднюю линию, так что мне было трудно дальше что-то делать.

Но вообще моей подаче помогает тепло, а сегодня его не было.

– Рафа скептически отозвался об этих вечерних сессиях на грунте из-за влажности и медленных условий. Что вы думаете о вечерних сессиях в Париже?

– Я не против вечерних сессий, когда днем 30 градусов. Когда 14, как сегодня, а ночью будет 8-9, уже трудно.

Но, если честно, дело только во мне, в моей подаче, потому что она тогда медленнее и форхенд тоже. Мне будет сложно играть в 21:30 без солнца, без тепла, при температуре 8 градусов.

Но я почти уверен, что буду играть вечером против Алькараса. Готовлюсь к этому.

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