Швентек одержала 30-ю победу подряд и повесила 15-ю баранку в сезоне

Первая ракетка мира Ига Швентек во втором круге «Ролан Гаррос» обыграла Элисон Риск – 6:0, 6:2.
Полька одержала 30-ю победу подряд. Начиная с 2000-го, она стала третьей теннисисткой, выигравшей 30 матчей подряд. До нее это сделали Жюстин Энен (32), Серена Уильямс (34), Винус Уильямс (35).
А в последних 20 матчах Швентек проиграла всего один сет.
Кроме того, в первом сете Швентек 15-й раз в сезоне взяла партию со счетом 6:0. В этом году она повесила больше баранок на уровне WTA, чем до этого за всю карьеру – 13.
Жюстин Энен в 12 потеряла маму, в 21 обманула Серену и стала королевой «Ролан Гаррос», а в 25 бросила теннис – хотя была лучшей
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