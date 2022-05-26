Норри о том, как в детстве просил автографы у игроков: «Некоторые проходят мимо, и ты думаешь: «Ого, ну и…» По-моему, это был кто-то из WTA»

объяснил, почему для него важно уделять время детям-болельщикам.

– Мы видели, как вы раздавали автографы и делали селфи. Как вы считаете, после Индиан-Уэллс или даже после победы на прошлой неделе в Лионе публика стала больше вас узнавать, поддерживать? Вам это нравится?

– Это здорово, особенно то, что приходит столько детей, и на прошлой, и на этой неделе. Здорово видеть, как они заряжаются теннисом, и я тоже был одним из таких детей. Просил сфотографироваться, дать автограф. Да, мне нравится, это круто.

Я всегда уделяю детям как можно больше времени. Здесь, во Франции, видно, насколько они увлечены спортом и как любят теннис.

Мне нравятся такие моменты. После матча собирается много детей, это здорово.

– Возвращаясь к автографам, у вас в детстве были какие-то особенные?

– Да, у меня есть хорошее фото с Феррером. Хорошее фото с Фоньини. С Джоном Изнером. Со всеми, кто приезжал играть на турнир в Окленде. С парнями, которые стояли в районе топ-70, топ-80. Думаю, Ханеску, еще несколько человек. В детстве я обожал всех этих игроков.

Для меня это были особенные моменты. Я проводил на турнире весь день, за всем наблюдал.

Мне повезло, что там проходил турнир.

– У вас был альбом, в котором хранились все автографы? Когда вы перестали их просить? Сколько вам было лет, когда вы всем этим занимались?

– Мне было, наверное, лет 12-13. Я выкладывал все на фейсбук, чтобы можно было зайти и увидеть, с какими игроками я фотографировался. Я помню, что всегда просил подарить футболку или напульсники. Все игроки говорили: «Нет, они мне понадобятся». Теперь уже я говорю, что мне еще понадобятся (смеется).

Не хочу быть тем, кто просто пройдет мимо ребенка, потому что со мной пару раз такое случалось. Ты думаешь: «Ого, ну и…» Конечно, теперь я понимаю, как они были заняты, но я стараюсь сделать как можно больше.

– Не могу не спросить: кто прошел мимо вас?

– Вообще-то я не помню (улыбается). По-моему, это был кто-то из WTA. Первую неделю идет женский турнир, поэтому было много игроков , насколько я помню.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе