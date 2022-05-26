Карлос Алькарас: «Я молодой, но уже довольно опытный. Силен физически, силен психологически»

ответил, как относится к тому, что его называют феноменом и будущим №1.

– Здорово, что люди о тебе говорят, думают, что я стану №1 в мире, но, конечно, это немного давит. Но я стараюсь об этом не думать. Конечно, я мечтаю быть №1 с тех пор, как начал играть в теннис.

Поэтому упорно для этого работаю, но стараюсь об этом не думать.

– Вы еще новичок, мало играли на «Больших шлемах». Вы еще молодой парень. Вам комфортно на больших турнирах в такие моменты? На вас это не давит?

– Как вы сказали, я еще молодой, но я бы добавил, что уже довольно опытный. Мне комфортно играть на больших стадионах, в важных матчах, на «Больших шлемах». Я силен физически, силен психологически.

Думаю, я готов играть такие матчи в таких обстоятельствах, на таких турнирах. Да, я готов.

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