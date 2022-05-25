Симон о победе над Каррено-Бустой: «Сказал себе, что было бы здорово напоследок показать настоящего Жиля Симона, а не того, который проигрывает 2:6, 1:6 в Хайльбронне»

Экс-шестая ракетка мира Жиль Симон прокомментировал пятисетовую победу над №18 в первом круге . По итогам сезона француз завершит карьеру, и его спросили, мотивировал ли его то, что во вторник в Париже провел последний матч.

«Я очень боялся, что приеду на «Ролан Гаррос» и проиграю 2:6, 1:6, 1:6. Я мог зажаться и вообще не получить удовольствия от последнего «Ролан Гаррос». Конечно, болельщики бы создали атмосферу, но мне все равно нужно провести хороший матч.

В матче Жо меня порадовало, что мы последний раз увидели настоящего Жо – который подает 220 км/ч, который взрывной, атакует отовсюду. Мы последний раз увидели Жо и получили то, что все хотели. Поэтому матч получился эмоционально выматывающим. Но в итоге я сказал себе: «У него получилось так хорошо сыграть в последнем матче».

У меня это не последний матч, но последний «Ролан Гаррос», последний пятисетовик, потому что это мой последний «Шлем». И я сказал себе, что было бы здорово напоследок показать настоящего Жиля Симона, а не того, который проигрывает Крутых 2:6, 1:6 на «Челленджере» в Хайльбронне. Того, который может играть три-четыре часа, искать решения и бороться.

Когда я выходил на корт, у меня был такой настрой. Я сказал себе, что Жо выступил сильно и я хочу так же. Иногда не получается добиться желаемого, но тут я очень хотел – и получилось».

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