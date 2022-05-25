Бадоса о завершении карьеры Тсонга: «Когда мне было 11-12 лет, мы с тренером изучали его подачу, потому что я хотела так же подавать»

Четвертая ракетка мира прокомментировала то, что играла сразу после церемонии прощания с . Француз провел последний матч в карьере перед ее первым кругом против Фионы Ферро (6:2, 6:0).

«Я очень эмоциональная. Он плакал уже до того, как матч кончился, и в этот момент меня тоже пробило, я почувствовала то же, что чувствовал он. Я очень люблю теннис и не хочу когда-нибудь уходить.

И в детстве я следила за Жо. Когда мне было 11-12 лет я смотрела его матчи, и он был таким взрывным, потрясающим игроком. И мы с тренером изучали его подачу, потому что я хотела так же подавать.

Так что он меня вдохновлял, всегда был очень позитивным на корте и за его пределами. Здорово, когда есть такие игроки. И очень грустно, что он ушел, но это жизнь. Пришло его время».

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