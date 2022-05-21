Циципас о поражении в финале РГ-2021: «На первой тренировке никакие воспоминания о том матче не всплыли – и это хорошо, я начинаю с чистого листа»

Прошлогодний финалист рассказал, с каким настроем приехал на .

«Несколько дней назад у меня была первая тренировка [на корте Филиппа Шатрие] после того финала. Никакие воспоминания о том матче не всплыли – и это хорошо, я начинаю с чистого листа.

Конечно, обидно проиграть финал, ведя 2:0 по сетам, такого еще не было. Он играл отлично, лучше меня. Он заслужил победу в том финале, особенно с учетом того, что я вел.

Так что все просто, мне просто нужно стать лучше. Мне просто нужно подольше играть так, как я играл в этих первых двух сетах, и не выключаться, прибавлять после каждого удара.

Я хорошо выступал на последних нескольких турнирах. Я не показал свой лучший теннис в финале [в Риме] несколько дней назад... Когда ты слишком уверен в себе, это может обернуться против тебя. Когда ты не уверен – тоже.

Так что для меня главное поиск баланса. Он приходит благодаря ежедневному режиму, обратной связи, которую я получаю, анализу, который я делаю, и их применению на практике. Так я узнаю свое текущее состояние, сейчас я на хорошем уровне».

В первом круге Циципас поборется с .

«Лоренцо очень хорошо играет на этом покрытии. Я думаю, он может раскрыть потенциал, и он уже показывал, что способен играть в хороший теннис.

Я знаю, что в первом круге мне придется выложиться по максимуму, по крайней мере, я постараюсь».

Надаль и Джокович сыграют в 1/4? Кто остановит Швентек? Касаткина в полуфинале? Разбираем сетки «Ролан Гаррос»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе