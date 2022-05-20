Циципас о соцсетях: «Очень важно, что на меня подписана юная аудитория – я хочу быть для них своего рода наставником и, может быть, учителем»

Стефанос Циципас рассказал, что предпочитает выкладывать в соцсети.

«Чаще всего это видео и книги, которые я смотрю и читаю. Иногда я делюсь своим собственным восприятием каких-то вещей. Раньше я копировал цитаты других людей и действительно не понимал, что нужно указывать автора.

Очень важно, что на меня подписана юная аудитория – я хочу быть для них своего рода наставником и, может быть, учителем. Я делюсь с ними мнениями, которые считаю важными.

Я использовал свои успехи в теннисной карьере, чтобы познакомиться с большим количеством людей, чтобы за мной следили, чтобы я мог обмениваться идеями через свои платформы.

Думаю, это очень важно, потому что в моей жизни есть не только теннис, но и то, что делает меня больше человеком, а не спортсменом. Это моя главная цель, я стараюсь быть кем-то вроде учителя, если могу помочь кому-то сделать их жизнь лучше».

Циципас – ютубер, фотограф и воплощение искренности. Его видео похвалила даже Шарапова

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