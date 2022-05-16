ATP не лишит британские турниры рейтинговых очков. Решения по «Уимблдону» пока нет

объявила, что турниры LTA (теннисной ассоциации Великобритании), на которые в этом году не допущены игроки из России и Беларуси, не будут лишены возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Однако LTA ждет дисциплинарное разбирательство, а решение об отстранении игроков назвали нарушением правил и принципов ATP.

Кроме того, объявленное решение не касается . О том, как решится вопрос с очками для травяного «Большого шлема», сообщат позже.

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