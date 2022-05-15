Джокович одержал 1000-ю победу в карьере

обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме (6:4, 6:3).

20-кратный чемпион «Больших шлемов» одержал 1000-ю победу в карьере.

Он стал пятым игроком в истории, добравшимся до этой отметки. Ранее это сделали:

Джокович вышел в финал римского турнира четвертый год подряд и 12-й раз в карьере.

В целом это будет его 55-й финал на «Мастерсах». Он может выиграть 38-й титул этого уровня.

Завтра он поборется со Стефаносом Циципасом, у которого ведет 6:2 в личных встречах (4:0 на грунте).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе