Джокович одержал 1000-ю победу в карьере

Новак Джокович обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме (6:4, 6:3).
20-кратный чемпион «Больших шлемов» одержал 1000-ю победу в карьере.
Он стал пятым игроком в истории, добравшимся до этой отметки. Ранее это сделали:
- Рафаэль Надаль – 1050;
- Иван Лендл – 1068;
- Роджер Федерер – 1251;
- Джимми Коннорс – 1274.
Джокович вышел в финал римского турнира четвертый год подряд и 12-й раз в карьере.
В целом это будет его 55-й финал на «Мастерсах». Он может выиграть 38-й титул этого уровня.
Завтра он поборется со Стефаносом Циципасом, у которого ведет 6:2 в личных встречах (4:0 на грунте).