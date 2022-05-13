Валуев о Свитолиной, призвавшей российских игроков высказаться: «Кто дал ей право говорить за всех? Мнение одной или двух спортсменок – это не мнение большинства»

Николай Валуев прокомментировал слова Элины Свитолиной, призвавшей игроков из России и Беларуси обозначить позицию по ситуации на Украине.

«Кто дал ей право говорить за всех? Пускай она определит тот круг, под которым она называет нас. А если это мнение одной или двух спортсменок, то это не мнение большинства. Наши спортсмены не обязаны каким-то образом высказываться.

Если наши спортсмены кому-то и должны, то только своей стране и близким. И я не слышал, чтобы российских спортсменов массово принуждали высказать свою позицию. Это не так», – цитирует депутата Госдумы «Спорт-Экспресс».

Элина Свитолина: «Важно, чтобы каждый спортсмен из России и Беларуси высказался – и мы знали, что среди нас нет плохих людей»

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