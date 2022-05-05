Мадрид (ATP). Рублев играет с Эвансом, Надаль встретится с Гоффеном, Джокович вышел в 1/4 финала на отказе Маррея

Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

Андрей Рублев играет с Дэном Эвансом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

Рафаэль Надаль встретится с Давидом Гоффеном.

Новак Джокович прошел в четвертьфинал без борьбы, так как Энди Маррей снялся из-за болезни.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

1 – 8 мая 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Андрей Рублев (Россия) Дэн Эванс (Великобритания)
4:3
Дата проведения
5 мая, 13.10
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Энди Маррей (Великобритания)
0:0
Дата проведения
5 мая, 13.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
5 мая, 14.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
5 мая, 16.30
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
5 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
5 мая, 18.30
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
5 мая, 18.30
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
5 мая, 21.00
Онлайн матча

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