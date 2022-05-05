Мадрид (ATP). Рублев играет с Эвансом, Надаль встретится с Гоффеном, Джокович вышел в 1/4 финала на отказе Маррея

Андрей Рублев играет с Дэном Эвансом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

Рафаэль Надаль встретится с Давидом Гоффеном.

Новак Джокович прошел в четвертьфинал без борьбы, так как Энди Маррей снялся из-за болезни.

Мадрид, Испания

1 – 8 мая 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг