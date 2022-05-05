Мадрид (ATP). Рублев играет с Эвансом, Надаль встретится с Гоффеном, Джокович вышел в 1/4 финала на отказе Маррея

Андрей Рублев играет с Дэном Эвансом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.
Рафаэль Надаль встретится с Давидом Гоффеном.
Новак Джокович прошел в четвертьфинал без борьбы, так как Энди Маррей снялся из-за болезни.
Мадрид, Испания
1 – 8 мая 2022
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 5 мая, 13.10
- Дата проведения
- 5 мая, 13.00
- Дата проведения
- 5 мая, 14.30
- Дата проведения
- 5 мая, 16.30
- Дата проведения
- 5 мая, 17.00
- Дата проведения
- 5 мая, 18.30
- Дата проведения
- 5 мая, 18.30
- Дата проведения
- 5 мая, 21.00