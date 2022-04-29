«Власти и организаторы имеют на это право». Бублик – об отстранении россиян от «Уимблдона»

32-я ракетка мира Александр Бублик прокомментировал отстранение игроков из России и Беларуси от «Уимблдона» и других британских турниров.
«Я не хочу судить, правильно это или нет. Но с радостью расскажу вам свое мнение.
Это решение властей и организаторов. Они имеют на него право. Но для меня спорт – это способ отвлечься от жизни. И я считаю, что не нужно его слишком смешивать с политикой.
Спорт дает возможность спокойно посидеть с пивом перед телевизором, последить за любимым игроком или командой. Очень жаль, что болельщиков сейчас в этом ограничивают».
Также Бублик рассказал, что игроки думают об отстранении.
«Вы уверены, что мы это обсуждаем. Но я, например, ни с кем не разговаривал. Теннис – индивидуальный спорт. Мы не обмениваемся взглядами на решение «Уимблдона».
Кроме того, Бублик прокомментировал то, что сам родился в России и до 2017-го выступал за нее.
«У меня больше нет российского паспорта, потому что двойное гражданство запрещено. У меня нет никаких связей с Федерацией тенниса России.
Я уже почти шесть лет выступаю за Казахстан и с гордостью представляю страну – в Кубке Дэвиса, на Азиатских и Олимпийских играх».
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