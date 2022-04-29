«Власти и организаторы имеют на это право». Бублик – об отстранении россиян от «Уимблдона»

32-я ракетка мира прокомментировал отстранение игроков из России и Беларуси от «Уимблдона» и других британских турниров.

«Я не хочу судить, правильно это или нет. Но с радостью расскажу вам свое мнение.

Это решение властей и организаторов. Они имеют на него право. Но для меня спорт – это способ отвлечься от жизни. И я считаю, что не нужно его слишком смешивать с политикой.

Спорт дает возможность спокойно посидеть с пивом перед телевизором, последить за любимым игроком или командой. Очень жаль, что болельщиков сейчас в этом ограничивают».

Также Бублик рассказал, что игроки думают об отстранении.

«Вы уверены, что мы это обсуждаем. Но я, например, ни с кем не разговаривал. Теннис – индивидуальный спорт. Мы не обмениваемся взглядами на решение «Уимблдона».

Кроме того, Бублик прокомментировал то, что сам родился в России и до 2017-го выступал за нее.

«У меня больше нет российского паспорта, потому что двойное гражданство запрещено. У меня нет никаких связей с Федерацией тенниса России.

Я уже почти шесть лет выступаю за Казахстан и с гордостью представляю страну – в Кубке Дэвиса, на Азиатских и Олимпийских играх».

«Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией