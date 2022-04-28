Рууд перед матчем с ван де Зандшульпом: «Я проиграл ему на US Open. Именно на том турнире он заявил о себе и начал очень хорошо выступать»

прокомментировал победу над во втором круге турнира в Мюнхене (3:6, 6:4, 6:4).

«Это была сложная проверка. Я начал не очень хорошо. Но мне удалось вернуться в борьбу, найти свой ритм, и, к счастью, сделать это ближе к концу первого сета. Я все равно его проиграл, но это придало мне уверенности во втором.

Я хорошо начал второй сет, сразу же сделал брейк. Третий был очень упорным и равным, но мне удалось сделать брейк. Это придает уверенности, что я способен выигрывать такие матчи».

Теперь норвежец поборется с Ботиком ван де Заншульпом, которому проиграл единственную очную встречу.

«Впереди еще одно сложное испытание. Я проиграл ему на прошлогоднем . Именно на том турнире он заявил о себе и начал очень хорошо выступать. Я должен быть готов к тяжелому матчу».

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