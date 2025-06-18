Квитова и Эванс получили wild card на «Уимблдон»
«Уимблдон» объявил обладателей wild card.
В женском одиночном разряде ими стали:
● двукратная чемпионка Петра Квитова (Чехия);
● Джоди Беррейдж (Великобритания);
● Хэрриет Дарт (Великобритания);
● Франческа Джонс (Великобритания);
● Ханна Клагмен (Великобритания);
● Мика Стойсавлевич (Великобритания);
● Хизер Уотсон (Великобритания);
● Мими Сюй (Великобритания).
В мужскую сетку wild card получили:
● Джей Кларк (Великобритания);
● Оливер Кроуфорд (Великобритания);
● Дэн Эванс (Великобритания);
● Джордж Лоффаген (Великобритания);
● Йоханнус Мондей (Великобритания);
● Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания);
● Генри Сирл (Великобритания).
Еще один обладатель wild card в мужском разряде будет объявлен позже.
Турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: wimbledon.com
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