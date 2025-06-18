Квитова и Эванс получили wild card на «Уимблдон»

«Уимблдон » объявил обладателей wild card.

В женском одиночном разряде ими стали:

● двукратная чемпионка Петра Квитова (Чехия);

● Джоди Беррейдж (Великобритания);

● Хэрриет Дарт (Великобритания);

● Франческа Джонс (Великобритания);

● Ханна Клагмен (Великобритания);

● Мика Стойсавлевич (Великобритания);

● Хизер Уотсон (Великобритания);

● Мими Сюй (Великобритания).

В мужскую сетку wild card получили:

● Джей Кларк (Великобритания);

● Оливер Кроуфорд (Великобритания);

● Дэн Эванс (Великобритания);

● Джордж Лоффаген (Великобритания);

● Йоханнус Мондей (Великобритания);

● Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания);

● Генри Сирл (Великобритания).

Еще один обладатель wild card в мужском разряде будет объявлен позже.

Турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.