Сегодня день рождения Ришара Гаске

18 июня экс-седьмой ракетке мира Ришару Гаске исполнилось 39 лет.

Гаске – чемпион 16 турниров ATP в одиночном разряде и двух в паре. Француз – бронзовый медалист Олимпиады-2012 в парном разряде с Жюльеном Беннето, а также чемпион «Ролан Гаррос»-2004 в миксте с Татьяной Головин.

Ришар Гаске выходил во вторую неделю на всех «Больших шлемах». Его лучшие результаты – полуфинал «Уимблдона» (2007, 2015) и US Open (2013), четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2016), четвертый круг Australian Open (2007, 2008, 2012, 2013).

Гаске заработал за карьеру $21 471 116 призовых.

Француз завершил карьеру в июне после «Ролан Гаррос».

Ришар Гаске – гений и легенда тенниса. Правда, без больших титулов