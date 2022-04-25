Рейтинг WTA. Бадоса дебютировала в топ-2, Радукану и Самсонова обновили личный рекорд, Потапова вернулась в топ-80

Паула Бадоса впервые стала второй ракеткой мира.
Эмма Радукану и Людмила Самсонова тоже обновили личный рекорд.
Екатерина Александрова выпала из топ-40.
Анастасия Потапова, выигравшая в Стамбуле первый титул WTA, вернулась в топ-80.
WTA Singles Rankings
Положение на 25 апреля 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|7181
|2 (3)
|Паула Бадоса (Испания)
|5045
|3 (2)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|5043
|4 (4)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|4711
|5 (5)
|Мария Саккари (Греция)
|4651
|6 (6)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|4511
|7 (7)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|4207
|8 (8)
|Даниэль Коллинс (США)
|3151
|9 (9)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|3070
|10 (10)
|Онс Жабер (Тунис)
|3015
|11 (12)
|Эмма Радукану (Великобритания)
|2797
|15 (15)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2472
|23 (26)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1770
|25 (29)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1745
|26 (31)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1702
|28 (23)
|Элиза Мертенс (Бельгия)
|1661
|44 (51)
|Юлия Путинцева (Казахстан)
|1176
|45 (39)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1166
|51 (45)
|Катерина Синякова (Чехия)
|1108
|60 (52)
|Марта Костюк (Украина)
|1015
|73 (73)
|Варвара Грачева (Россия)
|876
|75 (75)
|Анна Калинская (Россия)
|828
|78 (126)
|Анастасия Потапова (Россия)
|806
|80 (88)
|Лючия Бронцетти (Италия)
|796
|96 (95)
|Камилла Рахимова (Россия)
|693
|104 (100)
|Вера Звонарева (Россия)
|635
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