Рейтинг WTA. Бадоса дебютировала в топ-2, Радукану и Самсонова обновили личный рекорд, Потапова вернулась в топ-80

Теги рейтинги WTA Анастасия Потапова Паула Бадоса Екатерина Александрова Людмила Самсонова Эмма Радукану Теннис

Паула Бадоса впервые стала второй ракеткой мира.

Эмма Радукану и Людмила Самсонова тоже обновили личный рекорд.

Екатерина Александрова выпала из топ-40.

Анастасия Потапова, выигравшая в Стамбуле первый титул WTA, вернулась в топ-80.

WTA Singles Rankings

Положение на 25 апреля 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша)  7181
2 (3) Паула Бадоса (Испания) 5045
3 (2) Барбора Крейчикова (Чехия) 5043
4 (4) Арина Соболенко (Беларусь) 4711
5 (5) Мария Саккари (Греция) 4651
6 (6) Анетт Контавейт (Эстония) 4511
7 (7) Каролина Плишкова (Чехия) 4207
8 (8) Даниэль Коллинс (США) 3151
9 (9) Гарбинье Мугуруса (Испания) 3070
10 (10) Онс Жабер (Тунис) 3015
11 (12) Эмма Радукану (Великобритания) 2797
15 (15) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2472
23 (26) Дарья Касаткина (Россия) 1770
25 (29) Вероника Кудерметова (Россия) 1745
26 (31) Людмила Самсонова (Россия) 1702
28 (23) Элиза Мертенс (Бельгия) 1661
44 (51) Юлия Путинцева (Казахстан) 1176
45 (39) Екатерина Александрова (Россия) 1166
51 (45) Катерина Синякова (Чехия) 1108
60 (52) Марта Костюк (Украина) 1015
73 (73) Варвара Грачева (Россия) 876
75 (75) Анна Калинская (Россия) 828
78 (126) Анастасия Потапова (Россия) 806
80 (88) Лючия Бронцетти (Италия) 796
96 (95) Камилла Рахимова (Россия) 693
104 (100) Вера Звонарева (Россия) 635

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные