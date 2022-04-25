Рейтинг WTA. Бадоса дебютировала в топ-2, Радукану и Самсонова обновили личный рекорд, Потапова вернулась в топ-80

Паула Бадоса впервые стала второй ракеткой мира.

Эмма Радукану и Людмила Самсонова тоже обновили личный рекорд.

Екатерина Александрова выпала из топ-40.

Анастасия Потапова, выигравшая в Стамбуле первый титул WTA, вернулась в топ-80.

WTA Singles Rankings

Положение на 25 апреля 2022

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