Джокович о прогрессе: «Дела идут медленно, но верно. «Ролан Гаррос» – моя главная цель»

Первая ракетка мира Новак Джокович оценил свою форму после двух грунтовых турниров. В финале в Белграде он проиграл Андрею Рублеву – 2:6, 7:6, 0:6.

«Дела идут медленно, но верно. «Ролан Гаррос» – моя главная цель, и я надеюсь, что к Парижу буду готов.

Нужно извлекать положительные моменты – я сыграл финал перед домашними болельщиками. К сожалению, в третьем сете закончились силы, и я не смог лучше побороться.

После четырех трехсетовых поединков я могу сказать, что устал, но доволен тем, что сумел выиграть предыдущие матчи. Думаю, все это поможет мне на следующих грунтовых турнирах».

Рублев повесил баранку Джоковичу и взял 3-й титул в сезоне. Превзошел в агрессии и физподготовке

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе