Зверев вернется в топ-3

Четвертая ракетка мира Александр Зверев в четвертом круге в Майами обыграл Танаси Коккинакиса – 6:4, 6:4.
«Я старался сокращать розыгрыши, потому что было очень жарко. Танаси играет в агрессивный теннис, и моя задача была его нейтрализовать. У меня хорошо получалось принимать его вторые подачи. План сработал на 100%, я доволен своей игрой».
Благодаря выходу в четвертьфинал немец заработал 180 очков, которые позволят ему обойти Рафаэля Надаля и вернуться в топ-3.
Напомним, Зверев выпал из топ-3 по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
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