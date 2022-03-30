Зверев вернется в топ-3

Четвертая ракетка мира Александр Зверев в четвертом круге в Майами обыграл Танаси Коккинакиса – 6:4, 6:4.

«Я старался сокращать розыгрыши, потому что было очень жарко. Танаси играет в агрессивный теннис, и моя задача была его нейтрализовать. У меня хорошо получалось принимать его вторые подачи. План сработал на 100%, я доволен своей игрой».

Благодаря выходу в четвертьфинал немец заработал 180 очков, которые позволят ему обойти Рафаэля Надаля и вернуться в топ-3.

Напомним, Зверев выпал из топ-3 по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

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