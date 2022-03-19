Андрей Рублев: «Надаль – лучший в истории. Когда речь идет о нем, лучше просто сесть, смотреть и наслаждаться»

Седьмая ракетка мира рассказал, что думает о начале сезона . Испанец выиграл Australian Open и 19 матчей подряд.

«Рафа – лучший в истории. Он способен на что угодно. Когда речь идет о нем, лучше просто сесть, смотреть и наслаждаться (улыбается).

В прошлом году многие ожидали, что он сыграет на US Open. Внезапно он снялся, завершил сезон. А сейчас вернулся, выиграл «Большой шлем», играет здесь, будет играть на грунте. С ним никогда не знаешь. Но он способен на что угодно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе