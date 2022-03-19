Норри о том, что был действующим чемпионом Индиан-Уэллс, но начал турнир на Корте №5: «Это было немного неуважительно»

пожаловался на расписание «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

– Я впервые играл в статусе действующего чемпиона. Да, здесь на стене появился мой портрет. Был очень крутой день, когда я его открывал, окруженный историей и легендами тенниса. Это один из крупнейших турниров в мире, так что было очень здорово.

И да, было очень классно здесь играть, но в первый день меня немного разочаровало расписание. Думаю, это было немного неуважительно. В остальном все было замечательно, мне понравилось. Здорово, что болельщики вернулись, трибуны были полностью заполнены, и атмосфера отличная.

Мне понравилось играть на этом корте, и меня очень поддержали, здесь много британцев, много болельщиков Техасского христианского университета (Норри изучал там социологию и играл за сборную университета – Sports.ru). В общем, да, неделя мне понравилась. Немного обидно, что я не прошел дальше, но нельзя выиграть все.

– Вы говорили о расписании с кем-то из организаторов? Потому что многие были удивлены, что действующий чемпион играет первый матч на Корте №5.

– Я ни с кем не говорил. Что есть, то есть, ничего не поделаешь.

Но я продолжал играть на турнире, и, да, было интересно. Бадоса все свои матчи провела на Корте №1, я – только последние два (на самом деле Бадоса играла третий круг на Корте №2). У женщин многие сеяные уже не играли, и, конечно, расписание в моей части сетки было перегружено, но, по крайней мере, два-три... На любом другом турнире это было бы нормально, но сейчас было немного обидно. Но что есть, то есть. Все корты одинаковые, в конце концов, все было хорошо.

Норри проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу (6:4, 6:3).

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