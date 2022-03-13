Даниил Медведев: «Если выбирать что-то одно, в чем я мог бы стать намного лучше, это была бы психология»

Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, в каких аспектах хочет прибавить.

«Хочу совершенствоваться во всем. Но если выбирать что-то одно, в чем я мог бы стать намного лучше, это была бы психология. Я чувствую, что всегда могу лучше, что нужно учиться у топов, потому что во многих матчах они сильнее ментально.

По сравнению с тем, что было даже два-три года назад, сейчас я намного лучше сосредотачиваюсь по ходу матчей, просто пытаюсь выиграть, потому что это самое важное».

Также он рассказал, как относится к тому, что стал лидером мирового рейтинга.

«Это прекрасно, это то, о чем я мечтал и к чему стремился. В то же время я хочу играть лучше и выигрывать больше. Например, я все еще хочу победить на Australian Open. Я был правда близок к победе, но так и не смог ее добиться. Теперь я думаю: «Хорошо, если у меня будет еще один шанс. Но я должен стать лучше и сильнее».

Чем больше турниров ты выигрываешь, тем больше очков набираешь и имеешь шансы оставаться №1 на более долгий срок, на большее количество недель. Для меня это самое важное. Обычно я стараюсь особо не думать о прошлом, скорее концентрируюсь на настоящем и будущем. Поэтому я думаю, что иногда лучше даже не пытаться осознавать, чего ты уже добился. Конечно, я этому рад, но при этом стараюсь продолжать работать и показывать хорошую игру – например, здесь, в Индиан Уэллс».

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