Медведев о первой победе в статусе №1: «Счет убедительный, но все было не так просто, как кажется. В Индиан-Уэллс всегда нелегко привыкнуть к условиям»

прокомментировал первую победу в статусе первой ракетки мира. Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс он прошел Томаша Махача.

«Я отыграл довольно стабильно. Если посмотреть первый сет, то он был довольно ровным. Он допустил несколько невынужденных и, возможно, принял несколько неверных решений в важные моменты. Так иногда бывает в теннисе.

Возможно, счет убедительный, 6:3, 6:2, но если посмотреть розыгрыши и геймы, то все было не так просто, как кажется. Поэтому я рад, что справился и был стабильнее.

Здорово вернуться в Индиан-Уэллс. Я рад, что могу играть в теннис, заниматься любимым делом. Я всегда стараюсь показывать свой максимум. По ходу сезона столько матчей, что иногда бывает не так-то просто, но сегодня мне удалось сохранить спокойствие, играть стабильно, и этого оказалось достаточно для победы».

Об условиях на турнире и умении играть глубоко за задней линией

«В Индиан-Уэллс всегда нелегко привыкнуть к условиям, по крайней мере, мне. Когда я тренируюсь с другими ребятами, мне кажется, что им тоже. Но всем здесь нравится, [это замечательное место], поэтому игроки приезжают заранее, чтобы привыкнуть. В этом году я тоже так сделал. Сегодня это сработало. Я просто стараюсь хорошо чувствовать мяч и тогда могу играть у задней линии».

О том, что пока не показывал больших результатов в Индиан-Уэллс

«Это сложный турнир со сложной сеткой. И, как я уже сказал, условия здесь не такие, как на некоторых турнирах, куда я могу просто приехать и знать, что буду играть хорошо. Здесь приходится немного помучиться, но мне это нравится, это хороший вызов.

В прошлом году я играл довольно хорошо, но Григор провел потрясающий матч (Димитров выиграл 4:6, 6:4, 6:3 – Sports.ru). Иногда складывается так. Я просто постараюсь играть в свой лучший теннис и, надеюсь, смогу добиться большого результата».