Федерер планирует вернуться в тур не раньше конца лета или начала осени

назвал примерные сроки восстановления после травмы колена. Несколько недель назад он сделал МРТ, по его словам, «очень хорошие» результаты вселили в него уверенность.

«Я в порядке. Два месяца ходил на костылях, пришлось все начинать заново. Но [третья] операция была правильным решением. После были проблемы с коленом. Так не могло продолжаться.

Я восстанавливаюсь и теперь могу понемногу думать о возвращении. Конечно, понадобится время».

Федерер считает, что сможет вернуться не раньше конца лета или начала осени.

Напомним, 23-25 сентября в Лондоне пройдет выставочный Кубок Лэйвера. Федерер уже подтвердил участие.

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