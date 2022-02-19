Рублев и Молчанов вышли в финал парного турнира в Марселе

и Денис Молчанов вышли в финал парного турнира в Марселе.

Сегодня они обыграли Юго Гастона и Хольгера Руне (7:5, 6:7, 10-5). Отметим, что француз и датчанин в первом круге выбили Пьера-Уга Эрбера и Николя Маю (1).

За титул Рублев и Молчанов поборются с Равеном Клаасеном и Беном Маклакленом (2).

Ранее Рублев вышел в одиночный финал, где сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом. Рублев ведет в личных встречах 2:1, но последнюю – на прошлой неделе в Роттердаме – выиграл канадец.

Рублев вышел в первый финал в сезоне, обыграв в Марселе трех французов

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