Остапенко о матче со Швентек: «Поляки хлопали моим двойным. Болельщики не должны вести себя на теннисе, как на футболе»

21-я ракетка мира пожаловалась на поведение польских болельщиков на ее матче против в Дубае (4:6, 6:1, 7:6).

– Что думаете о болельщиках? Какая была атмосфера?

– Болельщики замечательные. Поляки вели себя не очень, потому что, например, хлопали двойным. Не думаю, что это правильно. В конце концов, это не футбольный, а теннисный матч. Когда она делала двойные, никто не хлопал, потому что люди знают, как себя вести. Некоторые, конечно, вели себя не так, как нужно.

Думаю, поэтому я стала только злее и голоднее до победы. Мне было все равно, что они делают. В целом была замечательная атмосфера.

– Вы из тех, кого это немного подстегивает?

– Да, конечно. Я очень хотела победить. Но в целом я считаю, что болельщики не должны вести себя на теннисном корте так же, как на футбольном матче.

А почему на теннисе вообще нужно сидеть молча?

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