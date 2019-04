На финал «Челленджера» в США пришел больной олененок

На «Челленджере» ATP в Сарасоте, штат Флорида, на финал между Томми Полом и Теннисом Сандгреном пришел олененок и лег у ограждения с внешней стороны корта.

Cute spectator alert in Sarasota – Meanwhile, Tommy Paul takes the first set 6-3! pic.twitter.com/2502g8wDTM