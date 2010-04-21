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    На финал «Челленджера» в США пришел больной олененок

    Теги видео болельщики ATP челленджеры и турниры ITF Теннис Сандгрен Томми Пол Теннис

    На «Челленджере» ATP в Сарасоте, штат Флорида, на финал между Томми Полом и Теннисом Сандгреном пришел олененок и лег у ограждения с внешней стороны корта.

    Позднее олененка забрала Служба охраны диких животных США, и оказалось, что у него редкий врожденный порок одной ноги. Ему оказывают медицинскую помощь.

    Финал выиграл 21-летний Пол – 6:3, 6:4. Это его вторая победа на «Челленджере». В новом рейтинге ATP он вернется в топ-200 и приблизится к топ-150.

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