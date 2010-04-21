На финал «Челленджера» в США пришел больной олененок

На «Челленджере» ATP в Сарасоте, штат Флорида, на финал между Томми Полом и Теннисом Сандгреном пришел олененок и лег у ограждения с внешней стороны корта.

Cute spectator alert in Sarasota – Meanwhile, Tommy Paul takes the first set 6-3! pic.twitter.com/2502g8wDTM — Chad (@CCSMOOTH13) 21 апреля 2019 г.

Позднее олененка забрала Служба охраны диких животных США, и оказалось, что у него редкий врожденный порок одной ноги. Ему оказывают медицинскую помощь.

Финал выиграл 21-летний Пол – 6:3, 6:4. Это его вторая победа на «Челленджере». В новом рейтинге ATP он вернется в топ-200 и приблизится к топ-150.