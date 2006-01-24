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    21-летняя Осака вышла во второй финал «Шлема» в карьере подряд

    Теги рейтинги видео Australian Open WTA Дженнифер Каприати Каролина Плишкова статистика Наоми Осака Теннис

    Чемпионка US Open Наоми Осака (4), в четверг на Australian Open обыгравшая Каролину Плишкову (7) 6:2, 4:6, 6:4, выиграла 13-й шлемовый матч кряду и вышла во второй финал в карьере подряд.

    21-летняя японка стала первой с 2001 года новой чемпионкой «Шлема», на следующем дошедшей до финала. В прошлый раз это в 2001-м удавалось Дженнифер Каприати.

    В финале Осака впервые сыграет с Петрой Квитовой (8), и чемпионка в понедельник возглавит рейтинг WTA.

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