21-летняя Осака вышла во второй финал «Шлема» в карьере подряд

Чемпионка US Open Наоми Осака (4), в четверг на Australian Open обыгравшая Каролину Плишкову (7) 6:2, 4:6, 6:4, выиграла 13-й шлемовый матч кряду и вышла во второй финал в карьере подряд.

She prayed for it 😂🙏#AusOpen pic.twitter.com/E7vmbBdnNt