Маррей перевел матч с Баутиста-Агутом в пятый сет, хотя уступал 0:2 по партиям и с брейком в третьем

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей, проводящий свой последний Australian Open, в первом круге сыграл пять сетов с 22-м сеяным Роберто Баутиста-Агутом.
Маррей проиграл первые два сета 4:6, 4:6, а в третьем уступал с брейком. В итоге он отыгрался и выиграл третий и четвертый сет на тай-брейке.
Пятый сет пятикратный финалист турнира проиграл 2:6.
- Дата проведения
- 14 января, 10.14
HEROIC 👊— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 января 2019 г.
Murray takes the third set tie-break 7-5
Absolutely epic #AusOpen pic.twitter.com/uOcfXvx4kA
EXTRAORDINARY 💪— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 января 2019 г.
Murray wins the fourth set tie-break and we go to a decider
Simply stunning #AusOpen pic.twitter.com/mBNIJ3oM8S
THIS IS RIDICULOUS 😱@andy_murray #AusOpen pic.twitter.com/lnViBq3XwF— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 января 2019 г.
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