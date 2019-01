Маррей перевел матч с Баутиста-Агутом в пятый сет, хотя уступал 0:2 по партиям и с брейком в третьем

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей, проводящий свой последний Australian Open, в первом круге сыграл пять сетов с 22-м сеяным Роберто Баутиста-Агутом.

Маррей проиграл первые два сета 4:6, 4:6, а в третьем уступал с брейком. В итоге он отыгрался и выиграл третий и четвертый сет на тай-брейке.

Пятый сет пятикратный финалист турнира проиграл 2:6.

