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    Маррей перевел матч с Баутиста-Агутом в пятый сет, хотя уступал 0:2 по партиям и с брейком в третьем

    Теги Энди Маррей Australian Open ATP Роберто Баутиста-Агут Теннис

    Экс-первая ракетка мира Энди Маррей, проводящий свой последний Australian Open, в первом круге сыграл пять сетов с 22-м сеяным Роберто Баутиста-Агутом.

    Маррей проиграл первые два сета 4:6, 4:6, а в третьем уступал с брейком. В итоге он отыгрался и выиграл третий и четвертый сет на тай-брейке.

    Пятый сет пятикратный финалист турнира проиграл 2:6.

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Энди Маррей (Великобритания)
    6:4|6:4|6:7|6:7|6:2
    Дата проведения
    14 января, 10.14
    Онлайн матча

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