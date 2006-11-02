Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хачанов впервые обыграл соперника из топ-5 и вышел во второй «Мастерс»-полуфинал в карьере и сезоне

    Теги ATP Rolex Paris Masters статистика Александр Зверев Карен Хачанов Теннис

    Чемпион Москвы Карен Хачанов, в пятницу в Париже обыгравший пятую ракетку мира Сашу Зверева 6:1, 6:2, вышел во второй «Мастерс»-полуфинал в карьере и сезоне (также Торонто).

    22-летний Хачанов обыграл соперника из топ-5 впервые в карьере (после девяти поражений), топ-10 – третий раз в сезоне (во втором матче подряд после вчерашней победы над Изнером) и пятый – в карьере. Кроме того, чемпион двух турниров в сезоне гарантировал себе по итогам года место в рейтинге не ниже 13-го, а в случае выхода в финал – выше. В полуфинале он встретится с победителем встречи действующего чемпиона Джека Сока (16) и Доминика Тима (6).

    21-летний Зверев по ходу матча жаловался на боль в плече.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться