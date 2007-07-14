Кербер выиграла третий из четырех финалов «Шлемов», во втором обыграв Серену

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер, в финале «Уимблдона» обыгравшая Серену Уильямс 6:3, 6:3, выиграла первый титул на турнире и третий – на всех «Шлемах» (в четвертом финале).

30-летняя немка, в 2016-м победившая на Australian Open и US Open, выиграла 12-й титул в карьере и второй в сезоне, а также не позволила Серене повторить рекорд всех времен по одиночным «Шлемам», принадлежащий австралийке Маргарет Корт (24). Кроме того, Кербер стала первой после Штеффи Граф чемпионкой «Уимблдона» из Германии (1996).

36-летняя Уильямс, дошедшая до финала «Шлема» через десять месяцев после рождения дочери (на четвертом турнире), проиграла седьмой из 30 финалов «Большого шлема»: третий из десяти на «Уимблдоне» (также Марии Шараповой и Винус Уильямс), второй из трех – Кербер (вторая после Винус теннисистка, обыгравшая Серену больше чем в одном шлемовом финале).

В обновленном рейтинге WTA Кербер вернется в топ-4, Уильямс – в топ-30.