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    Ники Джексон
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    Ники Джексон

    Niki Jackson
    Игры
    1
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 25 августа 1995 | 22 года
    Гражданство США
    Клуб  Колорадо Рэпидс|Нападающий
    Рост и вес 185|79
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Колорадо Рэпидс
    		 США. Высшая лига 1 1 0 0 1 0 0 26
    Показатели за всю карьеру 1 1 0 0 1 0 0 26
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    Состав команды

    Колорадо Рэпидс
     


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