«Оттава» сыграет с «Чикаго» в Германии в рамках NHL Global Series. Матчи регулярки пройдут 18 и 20 декабря 2026 года
НХЛ объявила, что вынесенные матчи регулярного чемпионата-2026/27 в рамках NHL Global Series пройдут в немецком городе Дюссельдорф.
«Оттава» проведет две игры с «Чикаго» 18 и 20 декабря 2026 года. Отметим, что в составе «Сенаторс» выступает форвард сборной Германии Тим Штюцле.
Ранее НХЛ лишь раз проводила матчи регулярки в Германии – в октябре 2011 года «Баффало» победил «Лос-Анджелес» (4:2).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
ну и чикаго надо под такой матч обратно райхеля выменять