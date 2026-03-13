«Оттава» сыграет с «Чикаго» в Германии в рамках NHL Global Series. Матчи регулярки пройдут 18 и 20 декабря 2026 года

«Оттава» сыграет с «Чикаго» в Германии в рамках NHL Global Series.

НХЛ объявила, что вынесенные матчи регулярного чемпионата-2026/27 в рамках NHL Global Series пройдут в немецком городе Дюссельдорф.

«Оттава » проведет две игры с «Чикаго » 18 и 20 декабря 2026 года. Отметим, что в составе «Сенаторс» выступает форвард сборной Германии Тим Штюцле .

Ранее НХЛ лишь раз проводила матчи регулярки в Германии – в октябре 2011 года «Баффало» победил «Лос-Анджелес» (4:2).