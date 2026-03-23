«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м

«Каролина » и «Сиэтл » проведут между собой два матча регулярного чемпионата НХЛ-2026/27 в Финляндии. Команды встретятся в рамках NHL Global Series 12 и 14 ноября.

Отметим, что игры пройдут в Хельсинки на Veikkaus Arena, которая ранее называлась «Хельсинки Холл» и принадлежала Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко .

Арена не функционировала с весны 2022 года, осенью 2024-го стало известно , что финская инвестиционная компания Trevian купила стадион за сумму около 60 млн евро.

