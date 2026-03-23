«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м
«Каролина» и «Сиэтл» проведут между собой два матча регулярного чемпионата НХЛ-2026/27 в Финляндии. Команды встретятся в рамках NHL Global Series 12 и 14 ноября.
Отметим, что игры пройдут в Хельсинки на Veikkaus Arena, которая ранее называлась «Хельсинки Холл» и принадлежала Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
Арена не функционировала с весны 2022 года, осенью 2024-го стало известно, что финская инвестиционная компания Trevian купила стадион за сумму около 60 млн евро.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сиэтл: Кокко (если ещё останется в системе), Какко, Толванен, Нюман.
неужели кооператив Озеро ?