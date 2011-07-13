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    Sports.ru

    Теннис Kolar, Nastja – Ксения Первак

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 2
    Настя КоларСловения
    4 7 6
    Ксения ПервакРоссия
    Турнир Gastein Ladies. Женщины. Бад Гаштейн, Австрия, июль. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 13 июля 2011, 13:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Алла Кудрявцева –  Настя Колар
    		 1:6 1:6
     Ализе Корне –  Ксения Первак
    		 6:7 2:6

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Лаура Поус Тио
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