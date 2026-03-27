Линдси Вонн о падении на Олимпиаде: «Все говорили, что я безрассудная, что я занимаю чье-то место, говорили всякую чушь. Но я не сумасшедшая и знаю, на что способна»

Линдси Вонн допустила, что завершит карьеру из-за травмы на Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка 2010 года, американская горнолыжница Линдси Вонн порассуждала о возможном завершении карьеры.

В феврале 41-летняя Вонн получила серьезные травмы из-за падения в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии. Ей диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, а также правой лодыжки. Вонн перенесла не менее пяти операций.

Спортсменка участвовала в Играх, несмотря на разрыв крестообразных связок, который получила ранее на январском этапе Кубка мира. На тот момент она лидировала в общем зачете скоростного спуска.

«Я была лучшей в мире и, возможно, шла к олимпийской медали. А теперь я в кресле-каталке.

Не хочу, чтобы люди зацикливались на этом падении и запомнили меня только по нему. Того, что я сделала до Олимпиады, никогда раньше не было. И я шла первой в зачете. Никто не вспомнит, что я уже побеждала раньше.

Хотелось выиграть Олимпиаду, взять титул в скоростном спуске – и я была на пути к этому.

Все говорили, что это безрассудно, что я занимаю чье-то место, говорили всякую чушь. Но я не сумасшедшая. Я знаю, на что способна, а на что нет.

Не люблю закрывать двери перед чем-либо, ведь никогда не знаешь, что случится дальше. Я понятия не имею, какой будет моя жизнь через два, три или четыре года. Возможно, у меня появится двое детей. А может, их не будет вообще, и я снова захочу соревноваться. Жить в Европе. Заниматься чем угодно.

С этой травмой сложно рассуждать. Это было хреново, и мне на самом деле кажется, что это ужасный последний заезд для завершения карьеры. Я продержалась всего 13 секунд, зато это были и правда хорошие 13 секунд», – сказала Вонн.

«Я как Рокки – все равно встану». Как дела у Линдси Вонн после ужасной травмы на Играх